موعد مباراة النصر وفولاد الإيراني

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ العالمي لخوض مباراة النصر وفولاد الإيراني مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

القناة المذاع عليها اللقاء

وستنطلق المباراة بين العالمي وفولاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث تذاع المباراة عبر منصة GSA Live.

وكان النصر تعادل مع فريق فولاد يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الثالثة، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل للعالمي اللاعب بيتروس وسجل لفريق فولاد، اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر بالخطأ في مرماه.

ترتيب العالمي قبل مباراة النصر وفولاد

ويحتل العالمي، قبل مباراة النصر وفولاد، المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد نادي فولاد بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، أما السد فيتواجد بالمركز الثالث، والوحدات الأردني رابعًا برصيد نقطة.

وفي وقت سابق، استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال جمعيته العمومية على الإبقاء على 7 أجانب في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل.

يذكر أن النصر كان أعلن عن منح المدرب الكرواتي هورفات، كافة مستحقاته المالية هو وطاقمه المساعد، وذلك قبل مغادرة المملكة، بعد إقالته من تدريب العالمي.

شارك الخبر







شارك الخبر