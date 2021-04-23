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موعد مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه
ضمن منافسات الجولة الرابعة

موعد مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه

2021/04/23
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه جانب من مباراة الفريقين - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بمواصلة تألق الزعيم وتحقيق الفوز.

الهلال ضد استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا 2021، لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي بشكل جيد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

الهلال ضد استقلال دوشنبه
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه غدًا، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزعيم رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يملك الفريق الطاجيكي 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني.


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