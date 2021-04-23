موعد مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بمواصلة تألق الزعيم وتحقيق الفوز.

الهلال ضد استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا 2021، لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي بشكل جيد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه غدًا، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزعيم رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يملك الفريق الطاجيكي 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني.

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