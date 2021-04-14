المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الهلال غدًا الخميس، موعد مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة الأزرق ضد أجمك في تمام العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

المصالحة شعار الأزرق بـ مباراة الهلال وأجمك

ويسعى نادي الهلال بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لمصالحة جماهير الأزرق، وتحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية بثنائية دون مقابل.

أبرز الغيابات عن الهلال

وستشهد مباراة الهلال وأجمك، غياب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو المستبعد من قائمة الأزرق الآسيوية، وأيضًا غياب الكولومبي جوستافو كويلار الذي خرج من القائمة بعد إصابة سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، رغم الخسارة من الاتحاد.

وستنقل منصة GSA Live مباراة الهلال وأجمك غدًا في تمام العاشرة مساءً.

يذكر أن نادي النصر، يلعب حاليًا مع فريق الوحدات الأردني في الجولة الأولى بـ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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