موعد مباراة الوحدة والقوة الجوية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الوحدة والقوة الجوية العراقي اليوم، وسط طموحات بنجاح فرسان مكة في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الوحدة والقوة الجوية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة والقوة الجوية العراقي، عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

وأعلن نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منصة GSA live سوف تنقل مباراة اليوم، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي حصول الشركة على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تُقام تحت مظلته لـ4 سنوات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي قد وصل قبل يومين إلى السعودية، استعدادًا لخوض المواجهة الآسيوية، وسط استقبال كبير من المسؤولين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، رصد محبو نادي الوحدة مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم على تجاوز عقبة القوة الجوية العراقي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مرحلة المجموعات في آسيا

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

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