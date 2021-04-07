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موعد مباراة الوحدة والقوة الجوية
في الملحق الآسيوي

موعد مباراة الوحدة والقوة الجوية

2021/04/07
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراة الوحدة والقوة الجوية لاعبو الوحدة - المصدر @alwehdaclub1
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الوحدة والقوة الجوية العراقي اليوم، وسط طموحات بنجاح فرسان مكة في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الوحدة والقوة الجوية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة والقوة الجوية العراقي، عند الساعة 8:45 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

وأعلن نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منصة GSA live سوف تنقل مباراة اليوم، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي حصول الشركة على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تُقام تحت مظلته لـ4 سنوات.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي قد وصل قبل يومين إلى السعودية، استعدادًا لخوض المواجهة الآسيوية، وسط استقبال كبير من المسؤولين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، رصد محبو نادي الوحدة مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم على تجاوز عقبة القوة الجوية العراقي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

القوة الجوية العراقي
استقبال الفريق العراقي – المصدر @alwehdaclub1

مرحلة المجموعات في آسيا

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.


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