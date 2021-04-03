موعد نهاية أزمة صفقة الغنام

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي القادسية أن طالب نادي النصر بدفع المستحقات المتبقية في صفقة خالد الغنام المنضم للعالمي، والذي قدم نتائج إيجابية مع أصفر العاصمة بالفترة الأخيرة.

وكشف ناصر الدغيثر رئيس القادسية المكلف في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “لم نتقدم بشكوى للنصر، لأن الإدارة السابقة جلست معنا وتفاوضنا حول كيفية تسديد الـ10 ملايين ريال، والإدارة القديمة وعدتنا بحل الأزمة خلال 9 أشهر، وسداد باقي المستحقات”.

القادسية يأخذ وعد من النصر:

وأضاف الدغيثر: “لم نتواصل مع الإدارة الجديدة لنادي النصر، ولكننا لدينا الثقة، أن مستحقات صفقة خالد الغنام سوف تُسدد خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية”.

آخر التطورات في صفقة خالد الغنام:

وكان نايف آل صاحب الرئيس التنفيذي للقادسية قال: إن النادي له 10 ملايين ريال من النصر في صفقة اللاعب، مضيفًا أنه تم تأجيل الموضوع لمنح النصر الفرصة للحصول على الرخصة الآسيوية.

يذكر أن النصر يُعاني حاليًّا من الديون الموجودة على عاتقه حيث تصل قيمتها إلى 185 مليون ريال.

وكان مسلي آل معمر رئيس العالمي تولى رئاسة النادي بالتزكية، لمدة 4 سنوات وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت يوم 21 مارس الماضي بقرار من وزارة الرياضة.

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