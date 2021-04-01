موكب المومياوات يغلق محاور رئيسية في القاهرة ومحطة مترو

المواطن - متابعة

تترقب مصر والعالم حدثًا تاريخيًا فريدًا بامتياز يتمثل في مرور موكب المومياوات الذي يتم من خلاله نقل عدد كبير من التماثيل والمومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى مدينة الفسطاط التاريخية.

خط سير موكب المومياوات

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مرورًا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

إغلاق عدة شوارع حيوية

وقالت الداخلية المصرية إنه تقرر غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

كما تقرر غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.

كما تقرر غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وأشارت الداخلية إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد مسارات بديلة لقائدي المركبات في هذه المناطق.

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