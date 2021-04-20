ميزة جديدة من فيسبوك تسمح بتصدير المنشورات لمنصات أخرى

المواطن - متابعة

أعلنت شركة فيسبوك عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصدير المنشورات والملاحظات النصية عبر فيسبوك إلى عدد من خدمات الجهات الخارجية.

طريقة أكثر عملية لحفظ البيانات:

وبالرغم من أن الشركة قدمت منذ فترة طويلة أدوات تتيح لك تنزيل المعلومات التي نشرتها عبر فيسبوك، فإن الأداة التي يتم إطلاقها اليوم تقدم طريقة أكثر عملية لحفظ تلك البيانات، وفقًا لما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

تصدير المنشورات:

وتسمح الأداة الجديدة بتصدير المنشورات والملاحظات النصية إلى خدمات شائعة، مثل: محرر مستندات جوجل أو Blogger أو WordPress.com.

خيار نقل المعلومات:

ويجد مستخدمو فيسبوك هذه الميزة ضمن قائمة معلوماتك عبر فيسبوك في الإعدادات، ومن ثم خيار نقل معلومات، الذي يوجهك عبر سلسلة من المطالبات خلال عملية نقل البيانات إلى إحدى الوجهات المتاحة.

إعادة إدخال كلمة المرور:

ولحماية البيانات، تقول فيسبوك: إنها تطلب من المستخدمين إعادة إدخال كلمة المرور قبل بدء النقل، وهو ما تفعله أيضًا مع عمليات التصدير الأخرى، وتعمل العملية على تشفير البيانات أثناء انتقالها بين فيسبوك والخدمات الأخرى، كما تلاحظ الشركة.

صناعة الرسائل الإخبارية:

وتهدف الشبكة الاجتماعية إلى الاستفادة من الزخم المتزايد في صناعة الرسائل الإخبارية، التي شهدت حديثًا قيام عدد من كبار الكتاب بترك المنافذ الإخبارية من أجل التواصل مع الجمهور مباشرةً عبر الرسائل الإخبارية المدفوعة.

الخدمة الجديدة:

وبالرغم من أن فيسبوك لم تذكر ما إذا كانت تخطط لتضمين المنتج القادم في إجراءات التصدير المعلنة اليوم، إلا أن الخطوة تمثل وسيلة لحماية نفسها ضد أي نوع من المطالبات المناهضة للمنافسة إذا أطلقت فيسبوك الخدمة الجديدة.

وتعد الإضافة الجديدة جزءًا من مشروع نقل البيانات الأكبر في فيسبوك، وهو تعاون بين عمالقة التكنولوجيا مصمم لمنح المستخدمين المزيد من الطرق لنقل المحتوى بين الخدمات.

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