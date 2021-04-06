‎الرئيسية
العالم
ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين
لا زالت قيد الاختبار حاليًا 

ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين

2021/04/06
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
0
طباعة
ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين واتساب
المواطن- متابعة

يستعد تطبيق WhatsApp الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي Android و iOS لطرح ميزة قد تهم الكثير من المستخدمين.

وقال موقع WABetaInfo إن الميزة الجديدة ستسهل نقل سجلات الرسائل والملفات المستلمة والمجموعات من حساب مستخدم يريد تغيير هاتفه الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف يعمل بنظام iOS وبالعكس.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تتاح للمستخدمين مع أحد التحديثات المستقبلية لـ WhatsApp.

ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين (1)
واتساب

كيف تعمل الميزة الجديدة 

ويمكن لمستخدمي التطبيق حاليًا القيام بعملية نقل الملفات والبيانات المذكورة بالاستعانة بتطبيقات خارجية فقط في حال أرادوا استبدال هاتفهم والحصول على جهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف، كون سجلات المراسلة الاحتياطية الخاصة بالتطبيق في أجهزة iOS تحفظ في سحابة iCloud الإلكترونية، وسجلات أجهزة Android تحفظ في Google Drive.

ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين (1)
واتساب

تحديثات جديدة في WhatsApp 

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق حصل على العديد من الميزات العملية في الفترة الأخيرة، فتطبيقاته المخصصة للحواسب على سبيل المثال مكّنت المستخدمين مؤخرا من إجراء المكالمات الصوتية، كما يجري العمل تبعا للتسريبات على تطوير خدمات الرسائل الصوتية لتسهيل الاستماع إليها من قبل المستخدمين.

ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين (1)
واتساب


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :