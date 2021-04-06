ميزة مهمة في WhatsApp انتظرها ملايين المستخدمين

المواطن- متابعة

يستعد تطبيق WhatsApp الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي Android و iOS لطرح ميزة قد تهم الكثير من المستخدمين.

وقال موقع WABetaInfo إن الميزة الجديدة ستسهل نقل سجلات الرسائل والملفات المستلمة والمجموعات من حساب مستخدم يريد تغيير هاتفه الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف يعمل بنظام iOS وبالعكس.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تتاح للمستخدمين مع أحد التحديثات المستقبلية لـ WhatsApp.

كيف تعمل الميزة الجديدة

ويمكن لمستخدمي التطبيق حاليًا القيام بعملية نقل الملفات والبيانات المذكورة بالاستعانة بتطبيقات خارجية فقط في حال أرادوا استبدال هاتفهم والحصول على جهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف، كون سجلات المراسلة الاحتياطية الخاصة بالتطبيق في أجهزة iOS تحفظ في سحابة iCloud الإلكترونية، وسجلات أجهزة Android تحفظ في Google Drive.

تحديثات جديدة في WhatsApp

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق حصل على العديد من الميزات العملية في الفترة الأخيرة، فتطبيقاته المخصصة للحواسب على سبيل المثال مكّنت المستخدمين مؤخرا من إجراء المكالمات الصوتية، كما يجري العمل تبعا للتسريبات على تطوير خدمات الرسائل الصوتية لتسهيل الاستماع إليها من قبل المستخدمين.

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