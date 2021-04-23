ميسي يُحقق أرقامًا تاريخية

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة أرقامًا تاريخية، وذلك بعد الفوز على خيتافي مساء أمس الخميس بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

ميسي يُنهي صيامه التهديفي أمام خيتافي

ونجح اللاعب الأرجنتيني في إنهاء صيامه التهديفي بمباريات خيتافي، بعد 3 مباريات لم يسجل فيها في شباك خيتافي ليُصبح رصيده 24 هدفًا أمامهم بعد أن سجل هدفين في شباكهم بلقاء الأمس.

ويُعد النجم الأرجنتيني ومنافسه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نجحا في إحراز أكثر من 25 هدفًا بالموسم الواحد خلال 12 موسمًا بالفترة الماضية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي برشلونة، أسفر عن الهدف الأول للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وبعدها سجل الفرنسي كليموه لينجليه مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، هدف التعادل لفريق خيتافي بالدقيقة الـ12.

وبعد ذلك لم يستسلم، برشلونة ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان شاكلا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة والعشرين، ثم أضاف ميسي ثالث أهداف برشلونة والثاني له باللقاء بالدقيقة الـ33. وانتهى الشوط الأول من مباراة Barcelona وخيتافي، بتقدم البارشا بثلاثية لهدف. وفي الشوط الثاني، نجح فريق خيتافي في إحراز الهدف الثاني وتقليص الفارق عبر اللاعب أنيس أونال من ركلة جزاء بالدقيقة السبعين. وسط محاولات من خيتافي لإضافة الهدف الثالث، عاد فريق برشلونة ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب رونالد أراخو بالدقيقة السابعة والثمانين، ثم أضاف البارشا خامس الأهداف عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، بالدقيقة الـ90 من ركلة جزاء. برشلونة يصعد للثالث ويُهدد ريال مدريد وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 68 نقطة في المركز الثالث بـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

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