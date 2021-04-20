ميكالي: الهلال استعد جيدًا للآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعد بشكل جيد لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ميكالي يؤكد صعوبة مواجهة استقلال دوشنبه:

وقال ميكالي: “فريقنا مُعد إعدادًا جيدًا لهذه البطولة، ونأمل تحقيق الفوز في مواجهة الغد، التي ستجمع بين فريقين متصدري المجموعة حاليًّا، ونحن ندرك أهمية هذا اللقاء”.

وتابع المدرب البرازيلي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد، قائلًا: “نعلم أن استقلال دوشنبه ليس من الفرق السهلة، نظير ما يملكه من مميزات خصوصًا في التنظيم الدفاعي”.

وبشأن لاعبي الهلال المصابين، علق روجيرو ميكالي قائلًا: “نأمل أن يشارك سالم الدوسري وعبدالله الحمدان في المباريات المقبلة، ونلحظ تقدمًا مطمئنًا في برامجهما العلاجية والتأهيلية”.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي صاحب المركز الثاني.

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