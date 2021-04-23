ميكالي: تأهل الهلال ليس مؤكدًا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لنادي الهلال، على أن فريقه لم يضمن تأهله بعد للدور التالي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد أزرق العاصمة غدًا، السبت لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

التركيز العالي سلاح الأزرق:

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: “علينا كمجموعة مواصلة العمل والتركيز الذهني العالي لخوض مواجهة الغد، ونأمل أن نواصل التركيز العالي وأن نُحقق نتائج متميزة، بالمباريات المتبقية”.

وتابع ميكالي: “تأهلنا حتى الآن ليس مؤكد، ومن الممكن أن يتغير ترتيب المجموعة، وعلينا التركيز حتى نهاية دور المجموعات، كذلك وصل عبدالله الحمدان إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ونأمل أن يشارك في المباريات القادمة”.

الهلال هزم الاستقلال في الجولة الثالثة:

جدير بالذكر أن الهلال، كان فاز أول أمس الأربعاء على نادي استقلال دوشنبه، بثلاثية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض حيث سجل للأزرق كل من علي البليهي وهتان باهبري هدفين.

وستبدأ مباراة الغد بين الأزرق واستقلال دوشنبه، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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