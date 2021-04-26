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ميكالي: لن نسمح بتكرار الأخطاء
مستهدفًا التأهل كمتصدر

ميكالي: لن نسمح بتكرار الأخطاء

2021/04/26
الساعة 5:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ميكالي: لن نسمح بتكرار الأخطاء ميكالي - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب فريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي الماضية، والتي خسرها الزعيم برباعية.

ميكالي يؤكد أهمية تجاوز عقبة أجمك

وتحدث ميكالي عن مباراة الغد قائلًا: “علينا الدخول لهذا اللقاء بتركيز عالٍ لأنه سبق أن لعبنا أمام أجمك وواجهنا صعوبة أمامه، يجب أن ننتصر ونعود إلى صدارة المجموعة”.

وتابع: “لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة.. الغضب لن يحل الموقف ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح كل الأخطاء”.

دوري أبطال آسيا
مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي – المصدر @Alhilal_FC

روجيرو يستهدف التأهل كمتصدر المجموعة

وواصل ميكالي تصريحاته قائلًا: “نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة الماضية عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل.. لن نرضى بغير تحقيق أهدافنا”.

وأضاف: “نتفهم مدى الغضب الذي اجتاح الإعلام والجمهور الهلالي، وهذا يجب ألّا يتداخل مع الهدوء والاتزان داخل منظومة الفريق حتى نحقق هدفنا بالتأهل عن المجموعة بالمركز الأول”.

واختتم روجيرو ميكالي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أجمك الأوزبكي، قائلًا: “الفرق الكبرى هي التي تعرف الخروج من مثل هذا الموقف بطريقة أقوى”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد أجمك

ويلعب الهلال ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب برصيد 4 نقاط.


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