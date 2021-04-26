ميكالي: لن نسمح بتكرار الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب فريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي الماضية، والتي خسرها الزعيم برباعية.

ميكالي يؤكد أهمية تجاوز عقبة أجمك

وتحدث ميكالي عن مباراة الغد قائلًا: “علينا الدخول لهذا اللقاء بتركيز عالٍ لأنه سبق أن لعبنا أمام أجمك وواجهنا صعوبة أمامه، يجب أن ننتصر ونعود إلى صدارة المجموعة”.

وتابع: “لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة.. الغضب لن يحل الموقف ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح كل الأخطاء”.

روجيرو يستهدف التأهل كمتصدر المجموعة

وواصل ميكالي تصريحاته قائلًا: “نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة الماضية عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل.. لن نرضى بغير تحقيق أهدافنا”.

وأضاف: “نتفهم مدى الغضب الذي اجتاح الإعلام والجمهور الهلالي، وهذا يجب ألّا يتداخل مع الهدوء والاتزان داخل منظومة الفريق حتى نحقق هدفنا بالتأهل عن المجموعة بالمركز الأول”.

واختتم روجيرو ميكالي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أجمك الأوزبكي، قائلًا: “الفرق الكبرى هي التي تعرف الخروج من مثل هذا الموقف بطريقة أقوى”.

الهلال ضد أجمك

ويلعب الهلال ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب برصيد 4 نقاط.

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