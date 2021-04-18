ميكالي يُربك الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أبدى الهلاليون غضبهم من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، وذلك بسبب سياسته الفنية في إدارة المباريات التي كلفت الأزرق الخسارة من الاتحاد والتعادل مع أجمك الأوزبكي في آخر مباراتين.

تعديلات ميكالي تُغضب الهلاليين

وتترقب جماهير الأزرق، فوز فريقها مساء اليوم الأحد على حساب نادي شباب أهلي دبي الإماراتي حيث تُقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

ويخطط ميكالي لإجراء بعض التعديلات في تشكيلة الأزرق قبل مواجهة شباب الأهلي.

ويبدو أن مدرب الهلال استقر على الاعتماد على الثنائي ناصر الدوسري وعبدالله عطيف في التشكيلة الأساسية أمام شباب الأهلي بحسب “الشرق الأوسط”.

تغيير لا يحقق الاستقرار

هذا التغيير المستمر في تشكيلة أزرق العاصمة لا يُحقق الاستقرار مما يؤدي لتراجع النتائج، وهو ما جعل جماهير الأزرق ينفد صبرها وتُطالب إدارة فهد بن نافل بالبحث عن بديل.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن ترشيح الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني لتدريب الهلال بدءًا من الموسم المقبل.

يذكر أن عبدالله المعيوف حارس الأزرق كان تعرض لانتقادات قوية، وذلك بعد أن ارتكب أخطاء في مباراة أجمك الأوزبكي، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الأولى.

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