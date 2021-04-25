ميكالي يُنهي الجدل حول إقالته

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لنادي الهلال، الجدل حول اقترابه من الإقالة، وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني برباعية لهدف في دوري أبطال آسيا.

وتحدث مدرب الهلال بعد المباراة قائلًا: “كرة القدم مليئة بالعبر والدروس بشكل جيد، وسجلنا ولكننا افتقدنا التركيز، وقبلنا 4 أهداف”.

ميكالي يعلق بغرابة على قرب إقالته:

وأضاف مدرب الهلال ضاحكًا: “لا أخشى الإقالة، أنا أعمل وأقدم كل ما أملك إلى فريقي”.

وكان ميكالي تعرض لانتقادات موسعة في الساعات القليلة الماضية، حيث يشعر جمهور الهلال، بأنه أقل من طموح الفريق، الراغب في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حضر مباراة الهلال واستقلال دوشنبه لدعم الأزرق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

موعد المباراة المقبلة لـ الهلال آسيويًّا:

يذكر أن الهلال سوف يواجه، فريق أجمك الأوزبكي مساء بعد غد الثلاثاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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