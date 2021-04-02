ميليشيا الحوثي تمنح بطاقات شخصية مزورة لعناصر من القاعدة وداعش!

المواطن - واس

قال تقرير استخباري يمني: إن المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد ملاذاً آمناً لقيادات من تنظيم القاعدة والكثير من عناصرها المهمة وتوفر المأوى لهم ولأسرهم.

مثلث المحافظات:

وأوضح التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، أن منطقة مثلث محافظات (صنعاء – إب – ذمار) الخاضعة جميعها لسيطرة ميليشيا الحوثي تعد من أهم المناطق التي تتلقى فيها عناصر القاعدة وأسرهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران توفر ملاذاً أمناً للعناصر الإرهابية من تنظيمي داعش والقاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاستهداف أمن ووحدة اليمن ومحيطه العربي والإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

عناصر إرهابية:

واستعرض التقرير أسماء لأبرز العناصر الإرهابية التي أقامت في مناطق الميليشيات ومواقع إقامتهم، وتسكينهم في شقق مفروشة بالعاصمة صنعاء، وترددهم، بكل حرية على مناطق قيفة – رداع – يكلا، في محافظة البيضاء، وذلك على مرأى ومسمع من الميليشيا.

ورصد التقرير الاستخباري اليمني، هوية قرابة 33 قياديا وعنصرا في التنظيمات الإرهابية فرت إلى مناطق الميليشيات؛ للحصول على الملاذ الآمن والاستفادة من التنسيق بين الجانبين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف استقرار المناطق المحررة.

بطاقات شخصية مزورة:

كما كشف التقرير عن قيام ميليشيا الحوثي بمنح بطاقات شخصية مزورة لعناصر من تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي؛ لتسهيل تحركاتها وتنقلاتها بين المحافظات وعبورها بشكل آمن كأحد شروط الصفقة المبرمة بينهم.

ووثق التقرير أسماء قيادات التنظيمات الإرهابية التي جرى منحها وثائق شخصية مزوَّرة بهدف استخراج جوازات سفر وكذا مؤهلات جامعية، مؤكداً أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن 55 من العناصر الإرهابية موجودون في صنعاء ومناطق ميليشيا الحوثي ويتحركون بحرية على عكس ما يدعيه المتمردون الحوثيون بأنهم يحاربون الإرهاب.

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