نائب وزير الخارجية الإيراني يتعرض لتهجم في فيينا 

المواطن- متابعة

تعرض مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى محاولة اعتداء من قبل معارضين إيرانيين، أثناء توجهه إلى مقر المباحثات بالعاصمة النمساوية فيينا.

اعتداء وشعارات معادية

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد تم إحباط محاولة الاعتداء هذه، لافتة إلى أن عددًا من المعارضين، ممن ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق، تجمعوا أمام مقر المباحثات ورددوا شعارات معادية.

وطالبت السفارة الإيرانية في النمسا الشرطة بـ تحمل مسؤولياتها للحفاظ على سلامة الوفد الإيراني المفاوض وأمنه.

محادثات فيينا

وكان عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، أمس الاثنين، إلى النمسا، للمشاركة في المحادثات بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وتستضيف فيينا، اليوم الثلاثاء، محادثات بين إيران ومجموعة 4+1 ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.

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