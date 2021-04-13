نائب وزير الدفاع : أُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا

المواطن - الرياض

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بخالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال نائب وزير الدفاع في تغريدة عبر تويتر : أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ولعموم من يعيش في هذا الوطن العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا الذين يُقدمون أعظم صور التفاني والتضحية وكل عام وجميع المسلمين بخير.

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