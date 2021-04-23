نادي النصر يتألق دفاعيًا في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نادي النصر أداء دفاعيًا مميزًا خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مباراته ضد فولاد الإيراني اليوم.

نادي النصر الأقوى دفاعيًا

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأقوى دفاعيًا بعد النصف الأول من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، حيث استقبل هدفين فقط خلال 3 مباريات.

ونجحت 3 فرق في استقبل هدفين خلال الجولات الماضية أيضًا، وهي؛ غوا الهندي، والثنائي الإيراني بيرسبوليس وفولاد، ويطمح كل منهما لمواصلة التألق وعدم اهتزاز شباكه في مباريات الجولة الرابعة.

النصر ضد فولاد

ويلعب نادي النصر ضد فولاد الإيراني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويطمح الأصفر لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.

وقبل مباراة النصر ضد فولاد اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بالرصيد ذاته.

شارك الخبر







شارك الخبر