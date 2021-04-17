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نادي جامعة حفر الباطن التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم

نادي جامعة حفر الباطن التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم

2021/04/17
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نادي جامعة حفر الباطن التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نفذ نادي التطوع في جامعة حفر الباطن حملة لتوزيع وجبات إفطار الصائم عند مداخل المحافظة قبيل الإفطار، حيث وزع خلال اليوم الأول 200 وجبة، شارك في توزيعها عدد من طلاب الجامعة المتطوعين.

مبادرة إفطار الصائم في جامعة حفر الباطن:

وأوضح رئيس النادي التطوعي، ناصر حطاب المطيري أن الحملة أتت بدعم من عمادة شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن، وبمتابعة مستمرة من سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري ومدير شؤون الطلاب منصور الظفيري، حيث نفذ النادي التطوعي مبادرة إفطار عابر سبيل عند مداخل محافظة حفر الباطن لإفطار الصائمين الذين لم يستطيعوا الوصول لمائدة الإفطار بالوقت المناسب والمسافرين ورجال الأمن العاملين وقت الإفطار.

نادي جامعة حفر الباطن التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم
نادي جامعة حفر الباطن التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم


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