نافاس مصدر أمان للباريسيين

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أداءً لافتًا للأنظار أمس الأربعاء ضد بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الباريسيون يدينون بالفضل للسد الكوستاريكي

وساهم الحارس الكوستاريكي بفضل تصدياته في إنقاذ باريس سان جيرمان من التعادل ضد البايرن، حيث كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الباريسيين بثلاثية مقابل هدفين، لكنه تصدى لكرتين في منتهى الخطورة من اللاعبين توماس مولر ودافيد ألابا في آخر دقائق الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية لهدفين.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق ثاني فوز له في مدينة ميونخ على حساب البايرن في ألمانيا، بعد أن فاز للمرة الأولى في منتصف تسعينيات القرن الماضي بهدف دون رد سجله النجم الليبيري ورئيس ليبيريا حاليًا جورج وياه.

نافاس خسر اللقب الأوروبي بالموسم الماضي

يذكر أن كيلور نافاس كان شارك مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، وخسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وستُقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مساء الثلاثاء المقبل، في جولة العودة حيث يحتضنها ملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الحارس الكوستاريكي انضم لـ باريس سان جيرمان في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعد 5 مواسم حقق فيها العديد من الإنجازات والألقاب مع النادي الملكي الإسباني.

ولم يسبق لـ باريس سان جيرمان، أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مثله مثل مانشستر سيتي الإنجليزي.

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