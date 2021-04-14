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نتيجة فحص كورونا للاعبي الأهلي
قبل مواجهة الاستقلال

نتيجة فحص كورونا للاعبي الأهلي

2021/04/14
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نتيجة فحص كورونا للاعبي الأهلي لاعبو الراقي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتيجة فحص كورونا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

سلبية مسحة لاعبي الأهلي

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية استعدادًا لمباراة الاستقلال الإيراني، وجاءت نتيجتها سلبية، لتتأكد جاهزية جميع اللاعبين لبدء المشوار الآسيوي.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمواجهة الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الخميس، ثم يُلاقي الدخيل، الأحد المقبل.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها مدرب الراقي الجديد، الروماني ريجيكامب الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي
ريجيكامب يجتمع باللاعبين – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تراجع النتائج قبل البطولة الآسيوية، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.


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