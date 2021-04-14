نتيجة فحص كورونا للاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتيجة فحص كورونا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

سلبية مسحة لاعبي الأهلي

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية استعدادًا لمباراة الاستقلال الإيراني، وجاءت نتيجتها سلبية، لتتأكد جاهزية جميع اللاعبين لبدء المشوار الآسيوي.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمواجهة الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الخميس، ثم يُلاقي الدخيل، الأحد المقبل.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها مدرب الراقي الجديد، الروماني ريجيكامب الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تراجع النتائج قبل البطولة الآسيوية، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

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