نتيجة فحص كورونا للاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا، مساء أمس الأربعاء.

نتيجة فحوصات فيروس كورونا لبعثة النصر

وكشف مصدر في نادي النصر، اليوم الخميس، عن نتائج فحص كورونا، وقال لـ”كووورة”: “نتيجة المسحات التي أجراها الفريق، جاءت سلبية، ومن المقرر أن يعلن الفريق بشكل رسمي عن النتائج مساء اليوم”.

وكان العالمي قد أعلن عن وجود 9 حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن البعثة، منهم 5 لاعبين، وهم؛ حارس المرمى براد جونز، فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، أسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في دوري أبطال آسيا

ولعب العالمي وفولاد الإيراني على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ونجح في فرض التعادل الإيجابي على المباراة رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا.

ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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