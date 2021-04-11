نجم الاتحاد يدعم تريزيجيه

المواطن - محمد سمعه

دعم أحمد حجازي مدافع الاتحاد ومنتخب مصر، مواطنه محمود حسن ” تريزيجيه” وذلك بعد إصابته في مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي أمس السبت.

وغرد حجازي قائلًا عبر “تويتر” : ” ألف سلامة عليك، إن شاء الله هترجع أقوى وأحسن، وهتحقق كل أحلامك، وكلنا واثقين فيك وفي رجوعك أحسن”.

تريزيجيه مُصاب بقطع في الرباط الصليبي

وكانت تقارير صحفية مصرية، كشفت أن لاعب أستون فيلا مُصاب بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن مباريات المنتخب المصري في تصفيات مونديال 2022 التي تنطلق من يونيو المقبل حتى أكتوبر المقبل.

وعلق تريزيجيه التعليق الأول له بعد إصابته في مباراة ليفربول مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء”.

لاعب أستون فيلا يبكي عند المغادرة

وكان نجم الأهلي المصري السابق، غادر مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدقيقة الـ81 متأثرًا بالإصابة، حيث أظهرت عدسات الكاميرا اللاعب المصري وهو يبكي.

وأفاد موقع Yalla Koora المصري أن تريزيجيه مُصاب بقطع في الرباط الصليبي، وقد يعود للمشاركة في مباريات أستون فيلا ولكن بدءًا من الموسم الجديد 2021/2022 أي في أغسطس أو سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وكان تريزيجيه، شارك في مباراتي منتخب مصر أمام كل من كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا العام المقبل في الكاميرون.

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