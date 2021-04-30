نجم النصر المعار يؤزم موقف الهلال

المواطن - محمد سمعه

وضع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب النصر المُعار لفريق شباب الأهلي الإماراتي، فريق الهلال في مأزق بعد أن حصل على ركلة جزاء سُجلت في شباك أزرق العاصمة.

وسجل اللاعب إيغور جيسوس الهدف الأول لفريق شباب الأهلي دبي بالدقيقة الـ53 من ركلة جزاء، تحصل عليها مشاريبوف مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاع أزرق العاصمة.

ونجح جلال الدين مشاريبوف خلال آخر 7 مباريات في صناعة 3 أهداف وتسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء لفريق شباب الأهلي.

سيناريوهات لتأهل الهلال:

وفي حال خسر الهلال ضد نادي شباب الأهلي، وفاز أجمك على الاستقلال الطاجيكستاني فسوف يتأهل الأزرق وصيفًا إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

ولكن إذا تعادل الأزرق مع شباب الأهلي وظل أجمك الأوزبكي متقدمًا على الاستقلال الطاجيكستاني فسوف يتأهل الزعيم متصدرًا للمجموعة.

وخلال الشوط الأول، لم ينجح الزعيم في إحراز أي أهداف، حيث لم يخلق الفرص الهجومية الخطيرة، وسط تألق دفاعي من لاعبي نادي شباب الأهلي.

جمهور الزعيم غاضب:

وانتقد جمهور الهلال، عبر “تويتر” أداء الفريق العاصمي في المباراة، معربين عن قلقهم حول عدم قدرة الأزرق على التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وكان المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي اختار تشكيلة لـ الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، لوسيانو فيتو، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز”.

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