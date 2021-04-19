نجم عبدالكريم: الضمير عملة نادرة في الإعلام والدولار أصبح سيد الأخلاق

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي نجم عبدالكريم أن مفهوم الإعلام أوسع كثيرًا مما يردده السوقة والدهماء، مشددًا على أن الإعلام هو كل رسالة تدعو للخير والجمال وتصل للناس.

#نجم_عبدالكريم_في_ليوان_المديفر

بعض الإعلاميين والصحفيين اتخذوا الإعلام وسيلة – ليس للربح والنفاق فقط – بل اتخذوه أيضا وسيلة للتجسس عبر الدول، والإعلام أصبح استجداء وارتزاق!#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/AxBXoPaR6d — الليوان (@almodifershow) April 18, 2021

تجسس وارتزاق:

وأضاف عبدالكريم، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض الإعلاميين والصحفيين اتخذوا الإعلام وسيلة- ليس للربح والنفاق فقط- بل اتخذوه أيضًا وسيلة للتجسس عبر الدول، والإعلام أصبح استجداء وارتزاق، متابعًا: “الغريب أن من ينافقهم الإعلاميين يصدقون، صدام حسين كان يصفق لـ شفيق الكمالي وهو يقول له: (لولاك يا صدام ما نزل المطر.. لولاك ما بزغ القمر.. لولاك ما طلع الشجر.. لولاك يا صدام ما خُلق البشر!)”.

الدولار سيد الأخلاق!

وتابع أن الإعلامي المثقف أصبح منكمشًا على نفسه، لا يعطي ما عنده بسهولة، والنماذج السعودية كثيرة، لكنهم أصبحوا يحترمون أنفسهم أمام هذا الطوفان من السوقة والدهماء والمستجدين، مشيرًا إلى أن الضمير أصبح عملة نادرة في الإعلام والدولار أصبح سيد الأخلاق!

ورأى نجم عبدالكريم أن شعوبنا العربية في حالة من التخلف؛ لأننا نعاني أزمة الحرية.

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