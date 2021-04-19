نخل الرياض يموت على أرصفتها بسبب الإهمال.. ومغردون يوجهون رسالة لـ البلديات

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “#نخل_الرياض_يموت_على_أرصفتها”، حيث تداولوا مجموعة من الصور أظهرت تردي حالة النخيل على أرصفة العاصمة الرياض بسبب إهماله وعدم الاعتناء به، مطالبين من البلديات التدخل وحل هذه المشكلة.

النخلة رمز السعودية

وقالت سالمه الموشي عبر الوسم: “النخلة رمز السعودية وشعارنا وأمننا، ساعدوا النخل ليصل صوتنا ساعدونا في دعم الهاشتاق ليصل ترند”.

وعلق محمد عزيز العرفج بقوله: “لا بد من وجود حل للنخل الذي يزرع أو يغرس على الأرصفة في شوارع مدينة الرياض”.

رسالة للبلديات

وغردت زهرة الأوركيدا بقولها: “أتمنى أن تسارع البلديات بحل هذه المشكلة”.

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