نصائح استشارية لتفادي زيادة الوزن بسبب الحلويات الرمضانية

المواطن- محمد داوود- جدة

تزداد الحلويات في الموائد الرمضانية وهو عُرف سائد في البيوت السعودية، إذ يتم تقديم معظم أنواع الحلويات بعد الإفطار مع الشاي أو القهوة، ويظل السؤال كيف يمكن تفادي زيادة الوزن الناتجة عن تناول الحلويات الرمضانية.

حساسية الجسم للأنسولين:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة عواطف الدويحي لـ”المواطن” إنه يزداد استهلاك الحلويات في شهر رمضان عن باقي الشهور نتيجة خصوصية الشهر وروحانيته، وقد يشكل ذلك علامة غير صحية من خلال زيادة الوزن بسبب الدهون والسعرات الحرارية، والسكريات التي تزيد بسرعة نسبة سكر الدم، بالإضافة إلى ذلك فأن السعرات الحرارية الزائدة تتخزن في الجسم على شكل دهون، ومع مرور الوقت يتسبب ذلك في تغير حساسية الجسم للأنسولين، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

منع زيادة الوزن:

ونصحت بضرورة اتباع بعض النصائح لمنع حدوث زيادة الوزن وهي: إعداد الحلويات بقطع صغيرة قبل تقديمها للتناول، الحرص على تناول الحلويات مرتين في الأسبوع، ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة، كالمشي نصف إلى ساعة بعد الإفطار أو يمكن ممارسة الرياضة في المنزل، وتجنب تناول المشروبات والعصائر الرمضانية المحلى والمشروبات الغازية بجانب قطع الحلوى، كما يفضل تناول حلوى رمضان بعد الفطار بساعتين، ويجب عدم الإكثار في تناول وجبة الإفطار ثم تناول الحلويات الرمضانية، والحرص على إعدادها في المنزل، لأن هذا يساهم في التقليل من سعرتها الحرارية، وتجنب تناول الحلوى في السحور، لأنها تسبب الإحساس بالعطش طوال النهار.

السعرات الحرارية والدهون:

واختتمت الدكتورة عواطف بالقول إن الصيام يعني الحد من تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة ما بعد الإفطار إلى السحور، إذ إن ذلك يساعد في الحد من زيادة الوزن، فعند الحد من استهلاك الكميات الكبيرة من الطعام تقل كمية السعرات الحرارية المتناولة والدهون، مما يسمح للجسم بتجنب زيادة الوزن، لذا ينصح باتباع برنامج غذائي صحي والتقيد به.

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