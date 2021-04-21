نصائح للوقاية من تسوس الأسنان في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد طبيب الامتياز في طب وجراحة الأسنان الدكتور فيصل سعود السيف، أن أهم ما يؤدي إلى تسوس الأسنان الذي ربما يسبب فقدانها المبكر، هو قلة استخدام الفرشاة والمعجون أو استخدام وسائل التنظيف الأخرى كخيط الأسنان وغسول الفم، أيضًا عدم مراعاة كمية السكريات في موائد الإفطار وما يليه من مشروبات سكرية كالقهوة الحالية والمشروبات الغازية والعصائر المشبعة بالسكر.

مراعاة كمية المعجون

وقال: “لعل البعض من الناس وخوفًا من أن يدخل الماء في جوفه يهمل تفريش الأسنان في نهار رمضان، مما يدعوهم للتفريش مرة واحدة بعد الإفطار، وبالطبع ليس هناك أي خلاف في مسألة تفريش الأسنان بإجماع من فقهاء الدين، أنه لا حرج فيه عند الاستيقاظ في نهار رمضان، فمثله كمثل السواك الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة ما قد يؤدي للأذى للنفس من تسوس وجير وأيضًا للغير من روائح كريهة، لكن ينبغي المراعاة في كمية المعجون، فالأغلبية يملؤون الفرشاة بالمعجون مما قد يصعب عليهم إزالته مع الدعك بالفرشاة والمضمضة مما قد يؤدي إلى ابتلاعه بغض النظر عن صيام الشخص أو فطره فلا يحبذ أن تملأ الفرشاة بالمعجون ويفضل أن يوضع مقدار حبة الفاصولياء للبالغين، وأمّا بالنسبة للأطفال فبمقدار حبة البازلاء أو الأرز”.

مكافحة تسوس الأسنان

وخلص إلى القول إن تفريش الأسنان ينبغي أن يكون مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الخلود للنوم، مراعاة بالكمية المناسبة من المعجون، كما يجب أيضًا استخدام خيط الأسنان بشكل يومي قبل النوم لإزالة ما لا تستطيع شعيرات الفرشاة أن تصل له من بواقي طعام عالقة بين الأسنان، وأيضًا استخدام غسول الفم قبل النوم وبعد التفريش بـ ١٥ دقيقة لكي تستطيع أن تؤدي وظائفها في حماية الأسنان بشكل أفضل.

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