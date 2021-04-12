نقطة ضعف قاتلة في الغواصات الأمريكية

المواطن- متابعة

قالت مجلة ناشيونال إنتريست إن هناك نقطة ضعف كارثية في الغواصات الأمريكية وهي تتعلق بمشكلة تقنية تضطرها إلى الخروج من حالة التخفي في أعماق المحيطات.

تهديدات مستمرة

وتابعت في مقال مطول قائلة إن الولايات المتحدة تسعى لحل هذه المشكلة التي تتعلق بغواصاتها حيث تواجه تهديدات مستمرة ومتنامية بسبب التقدم السريع الذي يشهده قطاع الطائرات دون طيار المتخصصة بالاستطلاع، بالإضافة إلى السفن الحربية المزودة بأجهزة السونار ومعدات متطورة لمسح سطح الماء.

وكشف التقرير أن النمو السريع لهذه التهديدات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الغواصات الأمريكية هي مشكلة حقيقية تعاني منها الغواصات وتتعلق بصعوبات الاتصال مع مراكز القيادة.

هدف سهل المنال

وبحسب التقرير، تجري الغواصة الأمريكية الحديثة معظم عمليات نقل وتبادل المعلومات مع مراكز القيادة على أعماق قليلة جدا تحت سطح البحر، الأمر الذي يجعلها مكشوفة لأجهزة الرصد الأخرى وهدفا سهل المنال.

وتعمل القوات الأمريكية في الوقت الحالي على تطوير أجهزة الاتصال بهدف ضمان عدم اضطرار الغواصة للصعود إلى سطح البحر بهدف القيام باتصال.

ونوه التقرير إلى أن الغواصات الأمريكية لا تستطيع التواصل مع العالم الخارجي باستخدام عمليات الإرسال التقليدية العالية التردد بسبب طبيعة البحر، وتعمل الغواصات على تخفيض سرعاتها والارتفاع إلى أعماق قريبة من سطح البحر من أجل القيام باتصال فعّال وعالي الجودة ما يعرضها لتهديدات خطيرة.

واعتبر التقرير أن السرعة المنخفضة المقترنة بعمق غوص ضحل أمر مهم للغواصة الأمريكية، لكن هذا يمكن أن يكون قاتلا، مشيرًا إلى بعض الحلول التي يمكن أن تتبع بالاستعانة بالطائرات دون طيار والتي من الممكن أن تتم عملية نقل البيانات عبرها إلى مراكز القيادة.

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