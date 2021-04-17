نقل فعاليات مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر سناب شات

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية في نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك عبر حساب الأمانة في تطبيق “سناب شات”, ويأتي ذلك بتوجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.
سناب شات:
ويُعنى حساب الأمانة في “سناب شات” الذي يحمل عنوان: ” alqurancontest ” بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، وبث صور ومقاطع وتلاوات المتسابقين وأعمال لجنة التحكيم حيث تقام المسابقة في هذه الدورة “افتراضياً” لأول مرة نظراً لظروف الجائحة, وحظيت فعاليات المسابقة بمشاهدات عالية.
جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن:
يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة, وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيا وتستمر حتى يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.
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تعليق واحد
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شكراً لكم معالي الوزير المبارك الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جهودكم الطيبة تذكر فتشكر وفقكم الله وسدد خطاكم وجميع العاملين معكم لخدمة الدين والوطن مسددومعان يامليكناسلمان وسمعاً وطاعة سيدي الملك تحياتي وتقديري أخوكم المخلص أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي العاصمة الرياض الحبيبة المملكة العربية السعودية حرر في يوم الأحد ٦ رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته