نواف بن فيصل يستأصل المرارة ومشاهير: قدامك العافية يا أبو فيصل

المواطن - الرياض

أجرى الأمير نواف بن فيصل بن فهد ، صباح اليوم الجمعة، عملية استئصال المرارة، معلنًا أنها تكللت بالنجاح.

وقدم نواف بن فيصل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشكر إلى الطاقم الطبي وكل من تكرم بالسؤال عنه، سائلًا الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين.

دعوات بالسلامة:

وانهالت الدعوات والتمنيات بالسلامة على الأمير نواف، حيث علق وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان بالقول: “ألف سلامة وما تشوف شر”.

أما عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة فقال: “حمدًا لله على السلامة، شفاك الله وعافاك ورفع عنك كل بأس”.

وقال الإعلامي عبدالمحسن الجحلان: “قدامك العافية”، وغرد الإعلامي الرياض ماجد التويجري: “ألف سلامات يا أمير أبو فيصل”، فيما علق الكاتب صالح الحناكي: “الحمد لله على السلامة، طهور إن شاء الله”.

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