نوح غرين منفذ هجوم الكونجرس.. عمره 24 عامًا

المواطن - متابعة

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن منفذ هجوم الكونجرس يدعى “نوح غرين” وعمره 24 عامًا من ولاية إنديانا.

دهس وهجوم بسكين:

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مهاجم الكونجرس من أصول إفريقية وكان يحمل سكينًا، ولقي مصرعه بعد أن أطلق أمن الكونجرس النار عليه عقب محاولة اقتحام الحاجز الأمني.

كما تم إنهاء حالة إغلاق مبنى الكونجرس واستمرار التحقيقات في حادثة الدهس، فيما ذكرت الشرطة أنه لا مؤشرات حالية على أن الحادث إرهابي والتحقيقات ما زالت جارية.

توتر في واشنطن:

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه منطقة واشنطن في حالة توتر، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اقتحام حشد مبنى الكابيتول، بينما كان الكونجرس يصوت للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة.

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