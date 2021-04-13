نوكيا تطرح هاتفًا مميزًا بسعر منافس 

المواطن- متابعة

قالت نوكيا إنها ستطلق هاتفها الأحدث X20 الذي صممته ليكون من بين أبرز الهواتف الذكية المنافسة في سوق أجهزة 5G.

مواصفات الهاتف الجديد من نوكيا

ويأتي الهاتف الجديد من نوكيا بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168.9/79.7/9.1) ملم، ووزنه 220 جراماً.

أما الشاشة فيه فأتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريباً، وترددها 90 هيرتز.

كما يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويأتي الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+5+2+2) ميغابيكسل، وهي كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

سعر هاتف X20

أما أسعاره في الأسواق فستكون نحو 350 يورو أي نحو 420 دولارًا (1575 ريالًا)، بحسب موقع روسيا اليوم.

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