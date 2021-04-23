نيمار قد يواجه الأخضر في أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية دولية عن أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد يتم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” سبورت ” الكتالونية فإن أندريه جاردين، مدرب المنتخب البرازيلي الأولمبي يفكر في استدعاء نيمار ليكون لاعبًا من اللاعبين الـ3 فوق السن للمشاركة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في الأولمبياد.

مجموعة الأخضر في أولمبياد طوكيو

وإذا تم استدعاء نيمار رسميًا فسوف يواجه الأخضر الأولمبي في الأولمبياد، حيث يتواجد المنتخب السعودي الأولمبي في المجموعة التي تضم المنتخب البرازيلي والمنتخب الألماني ومنتخب ساحل العاج.

يذكر أن نيمار كان لعب مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أمام المنتخب السعودي في مباراة ودية أُقيمت في أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت بفوز راقصي السامبا بثنائية دون رد، أحرزها كل من جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وأليكس ساندرو مدافع يوفنتوس الإيطالي.

مواعيد مباريات الأخضر الأولمبي

وسيبدأ الأخضر مشواره في أوليمبياد طوكيو، يوم 22 يوليو بمواجهة ساحل العاج على ملعب يوكوهاما، ثم يُلاقي منتخب ألمانيا تحت 23 عامًا، يوم 25، على الملعب ذاته أيضًا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباريات في مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم 27 يوليو، حيث يلعب مع البرازيل على ملعب سايتاما 2002.

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