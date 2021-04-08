نيمار يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل مميز خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بالأمس، ليُحقق رقماً استثنائياً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

ولعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان على ملعب “أليانز أرينا”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ونجح الفريق الفرنسي في تحقيق فوز هام خارج أرضه بنتيجة 3/2.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي هدفين وماركينيوس، فيما أحرز ثنائية بايرن ميونيخ تشوبو موتينج وتوماس مولر.

نيمار يتألق

وقدم نيمار تمريرتين حاسمتين لزميليه كيليان مبابي وماركينيوس، ليسجلا ثنائية في شباك بايرن ميونيخ، ليصبح النجم البرازيلي الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله للعب في القارة الأوروبية بداية من منافسات موسم 2013/ 2014.

وقام نيمار بـ25 تمريرة حاسمة، يليه نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ23 تمريرة، ثم زميله في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بـ20 تمريرة، وبفارق تمريرتين عن مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

وعلى الجانب الآخر، أبدى النجم البرازيلي سعادته بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ والاقتراب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سنُقاتل حتى النهاية”.

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