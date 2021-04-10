هاتريك أسبريا يهزم الاتفاق بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي القادسية شباك مضيفه الاتفاق بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث لقاء الاتفاق والقادسية:

ونجح فارس الشرقية في إحراز الهدف الأول عبر نجمه الكولومبي دانيلو أسبريا بالدقيقة الـ14، ثم تعادل بعدها النجم المغربي وليد أزارو بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب أسبريا من إضافة ثاني الأهداف للقادسية بالدقيقة الـ53 من ركلة جزاء أيضًا.

أخطاء قاتلة من دفاع فارس الدهناء:

وواصل دفاع نادي الاتفاق أخطاؤه ليحتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء ثالثة للقادسية، نفذها أسبريا بنجاح بالدقيقة الـ74، لتُصبح النتيجة ثلاثية لهدف لفريق القادسية.

وألغى الحكم تركي الخضير ركلة جزاء احتُسبت لفارس الدهناء بالدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

وبعد المباراة، تجمد رصيد فارس الدهناء عند 35 نقطة، بينما أصبح رصيد القادسية 34 نقطة.

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