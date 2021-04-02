هالاند يُشعل صراع برشلونة والريال

المواطن - محمد سمعه

أشعل النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، المنافسة على ضمه بين فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

4 أندية تتصارع لضم هالاند

ويتنافس برشلونة مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين لضم النجم النرويجي صاحب الـ21 سنة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مهاجم بوروسيا دورتموند ذهب مع والده ووكيل أعماله مينو رايولا إلى مدينة برشلونة صباح أمس الخميس، للاطلاع على مشروع برشلونة، قبل تحديد قراره النهائي بالانضمام للبارشا من عدمه في الميركاتو الصيفي.

وعد رئيس برشلونة لنجم دورتموند

يذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، كان وعد هالاند بمنحه ثاني أعلى راتب في الفريق الكتالوني بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، ذكرت أن النجم النرويجي سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مع والده بعد زيارة نادي برشلونة.

جدير بالذكر أن المهاجم النرويجي كان شارك مع منتخب بلاده مؤخرًا في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي.

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