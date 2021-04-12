هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات كورونا

المواطن- متابعة

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بعض المناطق في العالم وهو ما كبح أسعار الذهب الأسود.

أسعار النفط

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.54% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.62% إلى 58.95 دولار للبرميل.

النفط الصخري

وفي الوقت نفسه، اتفق محللون على أن الرهان على النفط الصخري، هو رهان آمن على الأقل للعام الحالي، حيث سيحافظ النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل عام على انضباط الإنفاق المستقبلي في الاستثمارات، الأمر الذي له تأثيره على النفط وأسعاره بالسلب.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

وفي حين أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونًا وأن أوروبا تشهد تراجعًا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، إلا أن هناك دولًا أخرى سجلت أعدادًا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة مثل الهند، كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

ويقول محللون ومتعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية ويبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 136,696,092 حالة، وتُوفي 2,950,823 شخصًا بينما تعافى 109,945,653 شخصًا.

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