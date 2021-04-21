هتان باهبري يُحرز ثنائية لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم هتان باهبري، لاعب الهلال، في إحراز هدفين لأزرق العاصمة، في شباك نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك خلال لقاء الفريقين حاليًّا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

هتان باهبري يستعيد الثقة:

وتمكن باهبري من إحراز الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الـ52 في الشوط الثاني، وبعدها بـ12 دقيقة، أضاف اللاعب ذاته ثالث الأهداف للأزرق والثاني له بالمباراة، لتشير النتيجة إلى تقدم بطل آسيا 2019 بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن لقاء الشوط الأول، كان انتهى بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، حيث تقدم علي البليهي للأزرق بالدقيقة الـ40 ثم تعادل اللاعب هانونوف بالدقيقة الـ42.

نتيجة الهلال في أول جولتين:

وكان الهلال تعادل مع نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق بالجولة الأولى، ثم فاز على نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بثنائية دون رد في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أن فوز الأزرق، اليوم يقربه من التأهل للدور التالي في بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن مباراة الفريقين تُقام حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وكان هتان باهبري تعرض لانتقادات بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني مع الفريق، كما أنه عانى من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع الأزرق.

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