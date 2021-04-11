هجوم الشباب يتألق بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الشباب الأقوى هجوميًّا:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأقوى هجوميًّا بعد نهاية منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 51 هدفًا، ما ساعده على المنافسة بقوة على الصدارة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز عريض على الباطن بنتيجة 4/ 1، ضمن منافسات الجولة الـ25، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأقوى هجوميًّا هذا الموسم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق الأقوى هجوميًّا، وجاء الهلال في المركز الثاني خلف الليوث، حيث سجل 45 هدفًا، ويتصدر ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة.

ويتواجد الفتح في المركز الثالث بقائمة الأقوى هجوميًّا، بعدما نجح في تسجيل 43 هدفًا، ما ساعده في تحسين نتائجه والتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة، فيما حل النصر رابعًا، حيث أحرز 42 هدفًا، علمًا بأنه يقع في المركز الخامس بـ36 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر