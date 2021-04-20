هجوم عسكري في إثيوبيا يشرد 10 آلاف مواطن

المواطن- متابعة

نفذ مسلحون هجومًا في شمال إقليم أمهرا الإثيوبي؛ مما أسفر عن نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفًا من المواطنين، وفقًا للسلطات المحلية بالإقليم التي أكدت على أن هذه الأعداد تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فبالإضافة إلى هروب السكان وتجمعهم في المناطق المجاورة، فقد أسفر الهجوم الذي شهدته مدينة أطاي بمنطقة شمال شوا أيضًا عن خسائر في الممتلكات وتدميرها، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

محاولات لفرض الأمن:

وقال رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق: إن إدارة المنطقة وحكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية تمكنت من إعادة فرض الأمن في المنطقة، فيما تجري الجهود حاليًّا لإعادة المواطنين إلى مناطقهم.

إثيوبيا وسد النهضة:

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه إثيوبيا على القيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة، سواء كان ذلك بالاتفاق مع دولتي المصب أو من دونه، حيث أوضحت صور التقطتها الأقمار الصناعية، نوايا أديس أبابا بهذا الشأن، إذ تظهر مساعي إثيوبية لتجفيف الممر الأوسط من سد النهضة بوقف عبور المياه خلاله.

ويتواكب ذلك مع تحويل المياه للاندفاع من البوابتين العلويتين فقط.

وتمهد عملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 مترًا فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزًا لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر