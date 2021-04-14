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هدافو النصر في دوري أبطال آسيا
قبل انطلاق نسخة 2021

هدافو النصر في دوري أبطال آسيا

2021/04/14
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هدافو النصر في دوري أبطال آسيا عبدالرزاق حمدالله
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد والتأهل إلى المباراة النهائية.

هدافو النصر في آسيا

ويُعد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفًا، كما توج بلقب هداف المسابقة القارية الموسم الماضي بـ7 أهداف، ويسعى لحصد اللقب مرة أخرى.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، البرازيلي جوليانو دي باولا برصيد 8 أهداف، فيما تمكن الكويتي بدر المطوع من إحراز 5 أهداف مع العالمي في منافسات البطولة القارية.

جوليانو وعبدالرزاق حمدالله في تدريبات نادي النصر
جوليانو وحمدالله

العالمي في دوري أبطال آسيا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدات الأردني اليوم على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح النصر في تجاوز تعثره في المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية، بالتألق في منافسات البطولة الآسيوية التي تُقام بنظام التجمع، أملًا في التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC


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