هدفان في الأهلي خلال 3 دقائق !

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من إحراز الهدفين الثاني والثالث في شباك الأهلي خلال 3 دقائق، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د24' هدف لـ الرائد! ⚽#كريم_البركاوي يضيف الهدف الثاني#الاهلي 0 : 2 #الرائد
#الأهلي_الرائد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/5g3K1UDiP3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 8, 2021
ونجح كريم البركاوي في إضافة ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24، ثم عاد اللاعب أرنود جوم وأضاف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27 من ضربة رأسية.
وكان البركاوي سجل الهدف الأول أيضًا للراقي بالدقيقة الـ15 من ركلة جزاء بعد خطأ قاتل من المدافع محمد آل فتيل.
جدير بالذكر أن الأهلي كان خسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، قبل مواجهة الرائد اليوم، ويبدو أن الراقي سيكون في طريقه لتلقي الخسارة السادسة تواليًا.
د28' هدف لـ الرائد! ⚽#ارنود_جوم يضيف الهدف الثالث#الاهلي 0 : 3 #الرائد
#الأهلي_الرائد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/QdREmc8dVD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 8, 2021
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