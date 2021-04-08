هدفان في الأهلي خلال 3 دقائق !

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من إحراز الهدفين الثاني والثالث في شباك الأهلي خلال 3 دقائق، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح كريم البركاوي في إضافة ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24، ثم عاد اللاعب أرنود جوم وأضاف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27 من ضربة رأسية.

وكان البركاوي سجل الهدف الأول أيضًا للراقي بالدقيقة الـ15 من ركلة جزاء بعد خطأ قاتل من المدافع محمد آل فتيل.

جدير بالذكر أن الأهلي كان خسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، قبل مواجهة الرائد اليوم، ويبدو أن الراقي سيكون في طريقه لتلقي الخسارة السادسة تواليًا.

شارك الخبر







شارك الخبر