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هدف لا يُنسى لـ ياسر القحطاني بـ رمضان
سجله في شباك هجر

هدف لا يُنسى لـ ياسر القحطاني بـ رمضان

2021/04/21
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هدف لا يُنسى لـ ياسر القحطاني بـ رمضان
المواطن - محمد سمعه

لا ينسى جمهور نادي الهلال، هدفًا مميزًا سجله النجم السابق للزعيم، ياسر القحطاني، وذلك في شباك نادي هجر خلال أيام شهر رمضان المبارك.

هدف جميل من ياسر القحطاني:

واستعاد الحساب الرسمي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “تويتر” ذاكرة هدف القحطاني في شباك هجر، الذي سُجل في موسم 2012/ 2013 بـ دوري المحترفين، من ركلة حرة نُفذت بإتقان وفي لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

الهلال وصيفًا في هذا الموسم:

يذكر أن الهلال كان احتل المركز الثاني في موسم 2012/ 2013 بـ الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق وقتها نادي الفتح اللقب برصيد 64 نقطة، بينما تواجد الهلال ثانيًا برصيد 56 نقطة.

ويخوض الزعيم حاليًّا مباراة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال إلى الفوز على فريق استقلال دوشنبه، من أجل إنعاش آماله في التأهل للدور المقبل ببطولة دوري أبطال آسيا.


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