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هكذا ودع شعب تشاد الناجي العظيم
وسط مراسم مهيبة وجمع غفير من الناس

هكذا ودع شعب تشاد الناجي العظيم

2021/04/23
الساعة 2:45 مساءً
- ‎فيتقارير, العالم, حصاد اليوم
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هكذا ودع شعب تشاد الناجي العظيم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثقت لقطات مصورة كيف احتشد جمع غفير من الناس في نجامينا، عاصمة تشاد؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي، الملقب بـ الناجي العظيم وذلك بسبب وجوده دائمًا في خط المواجهة.

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

ووثقت لقطات أخرى وصول نعش إدريس ديبي إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة، وقد تم لف جثمانه بالعلم الوطني وأحاط به جنود من الحرس الرئاسي.

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

وبث التلفزيون التشادي الرسمي لقطات تظهر توافد قادة البلاد العسكريين إلى منصة كبار الشخصيات في العاصمة التي خصصت أيضًا للزعماء الأجانب الذين توافدوا للمشاركة في الجنازة.

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

ووصل إلى المنصة قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري الانتقالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان من بين الحضور السيدة الأولى وأرملة الرئيس الراحل، هندة ديبي، التي توشحت باللون الأسود.

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

وتمت مراسم الجنازة في ساحة الأمة، التي امتلأت بآلاف المشيعين، كما تضمنت خطابًا من نجله وخليفته، الجنرال محمد ديبي إيتنو، بالإضافة إلى التكريم العسكري وإلقاء الخطب المختلفة، ثم إقامة الصلاة عليه في المسجد الكبير في نجامينا.

ساحة الأمة

وبعد ذلك، تم نقل رفات ديبي الذي ظل على عرش بلاده لمدة تعدت 30 عامًا، جوًا إلى أمدجراس، وهي قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه بيردوبا، بالقرب من الحدود السودانية، وقد خرج أيضًا جمع من هناك لتوديعه ونقله إلى مثواه الأخير.

وقتل ديبي، على جبهة القتال مع متمردين من جبهة التغيير والوفاق، يتمركزون في ليبيا، وتولى مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة خلفا لوالده.

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 

جنازة الناجي العظيم.. هكذا ودع شعب تشاد رئيسه الراحل 


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