هل الفراعنة كفار ؟ سؤال يثير الجدل في مصر

المواطن - سعد البحيري

في الوقت الذي انبهر فيه العالم بموكب المومياوات الفرعونية التي تم نقلها مطلع الأسبوع الماضي، في مشهد مهيب حظي بمتابعة واسعة حول العالم، إلا أن فئة قليلة من المصريين طرحوا سؤالًا مفاده ” هل الفراعنة كفار ؟” الأمر الذي خلق حالة من الجدل انتقلت من مواقع التواصل إلى الفضائيات حتى جلسات النقاش الجانبية.

هل الفراعنة كفار ؟

كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للجدل، وانقسم المغردون إلى قسمين: الأول يرى أن الفراعنة كفار ولا يجب أن نحتفي بهم ولا بمومياواتهم، أما القسم الثاني فرأى أن قدماء المصريين لم يكونوا كلهم على ديانة واحدة بل كان منهم المؤمنون ومنهم غير ذلك.

خالد الجندي يحسم الجدل

الداعية الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في مصر دخل على خط السجال الدائر منذ أيام ليؤكد أن قدماء المصريين ليسوا بكفار.

وتابع الجندي أنه لا يجب أن يتحدث اللقطاء عن الآباء، قائلًا: إن آباءنا هم الفراعنة ونحن نفتخر بهم، وكان في الفراعنة مسلمون، والذين شغبوا هذه المعلومة جهلة لا يقرؤون القرآن، ولا يعرفون التاريخ العظيم لهذه البلد؛ لأن الفراعنة مثل أي مجتمع بهم كفرة ومؤمنون ومن يعمم أنهم كفار فهو جاهل.

وأضاف الداعية المصري، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية dmc، أن الوليد بن المغيرة، وأبو جهل كانوا كفارًا، وبشرهم النبي محمد والقرآن بأنهم من أهل النار، ومع ذلك لا يمكن القول إن أهل قريش جميعهم كفار، لأن من بينهم النبي محمد فهو نبي هاشمي من قريش.

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