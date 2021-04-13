هل فقدان الشم يعني الإصابة بكورونا ؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على استفسار من إحدى النساء تسأل فيه عن سبب فقدان الشم، وهل يعني ذلك الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فقدان الشم وكورونا:

وقال مركز 937 صحة ردًّا على السؤال: بشكل عام تشمل الأعراض النمطية لفيروس كورونا الجديد: الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وكذلك هناك أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق أو الشم، آلام عامة بالجسم والعضلات.

وتابع أنه عند الشعور بأيٍّ من الأعراض السابقة يرجى الاتصال بالرقم المجاني 937-استشارات طبية تحويلة رقم 4 لتقييم الحالة وإفادتك بالإجراء المتبع، مشيرًا إلى أنه يمكن عمل المسحة من عمر سنتين وأكبر.

حالات كورونا الجديدة:

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الاثنين عن تعافي (706) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (384,027) حالة، فيما وصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (399277) حالة، توفي منهم (6765) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8485) حالة، من بينها (950) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

التحذير من التهاون في الاحترازات:

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

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