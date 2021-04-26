هل يجوز البدء بأخذ العلاج قبل الإفطار؟ الشيخ الفوزان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حكم البدء بتناول الأدوية عند الإفطار قبل تناول الطعام والشراب.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(حكم البدء بأخذ العلاج قبل الإفطار ) pic.twitter.com/ETjKwnBJuA — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 26, 2021

وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي عبر تويتر رئاسة الإفتاء ردًا على سؤال حول حكم البدء بتناول الأدوية قبل الإفطار في رمضان: إن أخذ العلاج يكون بعد أن يحين أذان المغرب، وحلول وقت الإفطار سواء كان ذلك قبل تناول الطعام والشراب أو بعده.

وأوضح أنه يجب أن ينتظر الشخص لحين غروب الشمس وحلول الظلام وإن كان في بلده فبعد سماع صوت المؤذن.

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