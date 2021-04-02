هل يغير ميسي وجهة هالاند ؟

المواطن - مروة نبيل

تشهد الساعات القليلة الماضية تطورات عديدة بشأن مستقبل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي الدولي إيرلينج هالاند خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

هالاند قد ينتقل إلى برشلونة بسبب ميسي

وكان وكيل أعمال هالاند، مينو رايولا ووالد اللاعب النرويجي، قد عقدا اجتماعًا، أمس الخميس، مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا والمدير الرياضي للنادي، ماتيو أليماني، قبل السفر لمقابلة مسؤولي ريال مدريد.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو”، إلى أن مسؤولي برشلونة أبلغوا رايولا ووالد هالاند في الاجتماع، أنهم لديهم القدرة على مواجهة المنافسة في الصفقة.

كما أكد مسؤولو نادي برشلونة خلال الاجتماع أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ضمن مشروع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد، وذلك على الرغم من انتهاء عقده في الصيف، وعدم توقيعه لعقد جديد حتى الآن.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن مسؤولي نادي برشلونة أكدوا لرايولا ووالد اللاعب، أن ميسي يريد اللعب مع المهاجم النرويجي، الأمر الذي أثار حماسهما بشدة.

4 أندية إنجليزية تفاوض المهاجم النرويجي

وسيصل رايولا ووالد المهاجم النرويجي، اليوم الجمعة، إلى إنجلترا من أجل الاجتماع مع 4 أندية إنجليزية بشأن مستقبل اللاعب، وهي؛ مانشستر يونايتد، السيتي، تشيلسي وليفربول، حيث يرغبان في تقييم جميع المعلومات ونقلها إلى إدارة بوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن عقد هالاند صاحب الـ20 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند يوجد به شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، إلا أنه لن يتم تفعيله سوى في عام 2022.

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