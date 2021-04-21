هل يمكن الجمع بين جرعتي لقاح كورونا مختلفتين ؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على أنه لا يمكن الجمع بين جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا، مشددة على أنه حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

جاء ذلك ردًا من مركز 937 صحة على استفسار من أحد الأشخاص قال فيه: “أخذت لقاح أسترازينكا.. فهل أقدر آخذ الجرعة الثانية من لقاح آخر مثل فايزر؟”.

الفئات الممنوعة من لقاح كورونا

وفي سياق متصل قال مركز 937 : “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى) أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة كما يمنع اللقاح عن الحوامل ومن هم أقل من ١٨ سنة”.

المزج بين جرعتين من لقاح كورونا

وتساءل البعض حول العالم عما إذا كان يمكن الجمع بين لقاحين من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل ذلك عكف علماء على دراسة الأمر من خلال تجربة استخدام جرعتين من لقاحي موديرنا ونوفافاكس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في الوقت الراهن، تطالب الدول مواطنيها بتلقي الشخص جرعتين من اللقاح ذاته حتى ينال وقاية ضد الفيروس.

ومع ذلك، يفحص علماء في جامعة أكسفورد ما إذا كان بالإمكان أن تكون الجرعة الثانية من لقاح مختلف، وهو ما يمكن أن يفضي إلى استجابة مناعية أقوى، وفي الواقع، فإن هناك دولًا، أبرزها بريطانيا، تبحث حاليًا عن إمكانية الجمع بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا.

شارك الخبر







شارك الخبر